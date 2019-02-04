В 2020 году в Туркменистане впервые снизят план по пшенице и увеличат по хлопку

CA-NEWS (TM) - На заседании Кабмина 1 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов затронул тему производства пшеницы и хлопка и заявил о перераспределении пахотных земель, передает Хроники Туркменистана.



Глава государства заявил, что «следует заново перераспределить пахотные земли в зависимости от культур, которые будут на них выращиваться. В этом году мы должны произвести 1 миллион 600 тысяч тонн пшеницы и 1 миллион 50 тысяч тонн хлопка-сырца. В будущем году объем выращенной пшеницы должен составить 1 миллион 400 тысяч тонн, а производство хлопка для вновь строящихся фабрик и на экспорт – доведено до 1 миллиона 250 тысяч тонн».

Президент впервые за последние 10 лет снизил план по производству пшеницы и увеличил – по хлопку. Отметим, что последние два года план по сбору пшеницы не выполнялся, что привело к дефициту муки и хлебобулочных изделий в стране.

Напомним, что в октябре 2018 года президент приказал прекратить продажу хлопка-сырца в зарубежные страны и начать перерабатывать его самостоятельно.

На заседании также было поручено увеличить объемы производства продукции животноводства и овощебахчевых культур, винограда и фруктов. Неделей ранее Бердымухамедов поручал выращивать больше картофеля.

Также было отмечено, что «убыточные дайханские объединения постепенно будут передавать в долгосрочную аренду арендаторам, фермерам, а также дайханам».