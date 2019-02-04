Цаган сара – праздник весны у монголов

- Монголия, жизнь в Центральной Азии
- 12:43, 04 февраля 2019
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CA-NEWS (MNG) - Деление недели на семидневку и пятидневку было известно еще древним вавилонянам. То же мы находим и у монголов. И если вавилоняне называли первый день недели днем солнца, второй — днем луны и т.д., то и в монгольском, как и в английском или немецком, мы на протяжении веков встречаем эти планетарные названия дней недели, с берегов Тигра и Евфрата шедшие к берегам Онона и Керулена, правда, другими путями, чем на берега Темзы, Шпрее или Сены, говорится в статье издания Монголия Сейчас.
И если иероглифическая письменность Китая на японских островах послужила прототипом для катаканы, слоговой азбуки японцев, то, несмотря на то, что китайцы и монголы соседили на протяжении тысячелетий, монгольская письменность восходит все же к тому же источнику на берегах Нила, откуда зародились почти все современные алфавиты человечества – греческий, латинский, кириллица, арабский, деванагари, тибетский и т.д., с той лишь разницей, что монгольский алфавит на столетие моложе азбуки, составленной славянским вероучителем святым Кириллом..
И, если сасанидские ткани и древнеиранские ковры из курганных погребений Алтая — Страны Металлов говорят о незапамятных связях Монголии и Сибири, с Передним Востоком, то те же связи, шедшие разными путями, мы находим и в монгольской астрономии и многих других областях нашей большой и древней культуры, еще так мало изученной.
Подобно многим восточным народам старой культуры монголы имели лунный календарь, сохранившийся в народе и до наших дней. Малый двенадцатилетний цикл этого календаря носит названия животных. Первый год этого цикля начинается с мыши, второй носит название коровы, третий – тигра, четвертый – зайчихи, пятый – дракона, шестой – змеи, седьмой – коня, восьмой – овцы, девятый – обезьяны, десятый – курицы, одиннадцатый – пса, двенадцатый – свиньи.
По стародавним традициям в пределах этого цикла, то есть двенадцати лет, все считаются сверстниками, людьми одного поколения. Малый период в двенадцать лет, по народным представлениям, период, в конце которого человек начинает становиться самостоятельным и не нуждается больше в родительской опеке на каждом шагу.
Большой шестидесятилетний цикл составляется из малого посредством прибавления к названию циклического животного эпитетов синий, красный, желтый, белый, черный или соответствующих этим цветам названий – деревянный, огненный, земляной, железный, водяной: год синей, или деревянной мыши, год красной или огненной коровы, год желтого или зеленого тигра и т.д.
Летоисчисление по звериному шестидесятилетнему циклу началось почти одновременно с созданием монгольской письменности и первое шестидесятилетие начинается с 1027 года красной или огненной зайчихи. Но многие исторические свидетельства говорят о том, что это летоисчисление относится к эпохе ещё более ранней.
Надпись на скалах Цоктутайджи, высеченная в 1624 году в горах Хутукгула в урочище Черных Камней Песен упоминает «джил-ун эки модун кулугун-а джил, сар-а-йин эки гал барс сар-а – начало года – год деревянной мыши, начало месяца – месяц огненного тигра».
По свидетельству китайского ученого Ваи Ян-де в его реляции от 981-984 года мы видим, что тяньшанские уйгуры еще в 719 году имели свой календарь, который мог быть тем же самым, что и у монголов, заимствовавших свою письменность у уйгуров, более позднейшие письменные памятники, которых датированы по годам звериного цикла.
День нового года некогда праздновался осенью. Затем он был перенесен на первый весенний месяц, с которого скотоводы начали считать начало года, отмечая тем самым, что труднейшая зимняя пора осталась позади и началась весна.
По общенародному обычаю накануне вечером справляется битулге – закрытие старого года. В этот новогодний канун каждая семья готовит лучший, в последнем вечере уходящего трудового года, ужин, а с утра первого дня первой весенней луны Цаган сара – месяца обилия квашеного молока цага, из которого приготовляются разнообразные продукты, принято приветствовать и поздравлять родителей, родных и друзей.
Также, как и у всех народов, у монголов имеются и традиционные блюда, которые каждая хозяйка готовит к новому году – первому дню первой весенней луны. По народному обычаю считается, что каждый в этот день стал старше на год и имеет за плечами жизненный опыт минувшего года. Уважение и почтение к старшим находит отражение и в приветствиях в этот первый день весны. Встречаясь на улицах, младший годами протягивает руки ладонями вверх и касается ими локтей протянутых рук старшего. А в жилище обычай требует, чтобы приветствующий просил старшего годами усесться и только после этого он касается руками локтей старшего, поднося в знак благопожелания счастья, здоровья и долгих лет жизни голубую шелковую ширинку счастья – хадак с вытканными на ней символами радости, душевного спокойствия, удачи и счастья, сложенную так, чтобы открытый конец складки был направлен в сторону, того, кому ширинка подносится, в знак того, что сердце подносящего ширинку счастья раскрыто и пожелания идут из глубины его сердца.
В добро ли Вы здравии и спокойствии? Тучны ли кони и крепки ли телята, вступающие в весну? – так принято приветствовать в этот первый день весны друг друга.
В каждой капле молочного вина, подносимого гостю в первый день весны, арат видит
большой труд, вложенный на уход за скотом, который воздал ему молоком, покрыл
шерстью его жилище и мехами его тело. Соком матери-земли называет народ молочное вино и особо почетному гостю вино подносится в серебряной чашечке, ибо серебро
символизирует чистоту и искренность. Первую чашечку с вином наиболее уважаемому гостю подносят на шелковой ширинке счастья. И если гость владеет даром поэтической импровизации, он должен, взяв чашечку с вином, произнести в звучных стихах благопожелание дому.
Жанр благопожеланий очень распространен в народе и тесно связан с его жизнью и трудом. Стригут ли овец, катают ли из их шерсти войлок, строят ли новую юрту – спутник, встретившийся в степи с тружениками, должен по древней и благородной традиции уважения к труду сказать в стихах благопожелание. Много прекрасных и звучных благопожеланий сложено народными поэтами и для первого дня весны, и немало, людей помнит эти чудесные, дышащие подлинным ароматом степи народные пожелания, озаряющие радостью лица наших арат, скромных и чистых сердцем людей упорного труда.