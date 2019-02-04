Цаган сара – праздник весны у монголов

CA-NEWS (MNG) - Деление недели на семи­дневку и пятидневку было из­вестно еще древним вавилоня­нам. То же мы находим и у монголов. И если вавилоняне называли первый день недели днем солнца, второй — днем луны и т.д., то и в монголь­ском, как и в английском или немецком, мы на протяжении веков встречаем эти планетар­ные названия дней недели, с берегов Тигра и Евфрата шед­шие к берегам Онона и Керулена, правда, другими путями, чем на берега Темзы, Шпрее или Сены, говорится в статье издания Монголия Сейчас.

И если иероглифическая письменность Китая на япон­ских островах послужила прототипом для катаканы, слого­вой азбуки японцев, то, несмот­ря на то, что китайцы и монголы соседили на протяжении тысячелетий, монгольская пись­менность восходит все же к тому же источнику на берегах Нила, откуда зародились поч­ти все современные алфавиты человечества – греческий, ла­тинский, кириллица, арабский, деванагари, тибетский и т.д., с той лишь разницей, что мон­гольский алфавит на столетие моложе азбуки, составленной славянским вероучителем свя­тым Кириллом..

И, если сасанидские ткани и древнеиранские ковры из кур­ганных погребений Алтая — Страны Металлов говорят о незапамятных связях Монго­лии и Сибири, с Передним Во­стоком, то те же связи, шедшие разными путями, мы находим и в монгольской астрономии и многих других областях нашей большой и древней культуры, еще так мало изученной.

Подобно многим восточным народам старой культуры монголы имели лунный календарь, сохранившийся в народе и до наших дней. Малый двенадца­тилетний цикл этого календа­ря носит названия животных. Первый год этого цикля начи­нается с мыши, второй носит название коровы, третий – тигра, четвертый – зайчихи, пятый – дракона, шестой – змеи, седьмой – коня, восьмой – овцы, девятый – обезьяны, де­сятый – курицы, одиннадцатый – пса, двенадцатый – свиньи.

По стародавним традициям в пределах этого цикла, то есть двенадцати лет, все считаются сверстниками, людьми одного поколения. Малый период в двенадцать лет, по народным представлениям, период, в кон­це которого человек начинает становиться самостоятельным и не нуждается больше в ро­дительской опеке на каждом шагу.

Большой шестидесятилетний цикл составляется из малого посредством прибавления к названию циклического живот­ного эпитетов синий, красный, желтый, белый, черный или соответствующих этим цветам названий – деревянный, ог­ненный, земляной, железный, водяной: год синей, или дере­вянной мыши, год красной или огненной коровы, год желтого или зеленого тигра и т.д.

Летоисчисление по зверино­му шестидесятилетнему циклу началось почти одновременно с созданием монгольской пись­менности и первое шестидеся­тилетие начинается с 1027 го­да красной или огненной зай­чихи. Но многие исторические свидетельства говорят о том, что это летоисчисление отно­сится к эпохе ещё более ран­ней.

Надпись на скалах Цоктутайджи, высеченная в 1624 го­ду в горах Хутукгула в уро­чище Черных Камней Песен упоминает «джил-ун эки модун кулугун-а джил, сар-а-йин эки гал барс сар-а – начало года – год деревянной мыши, начало месяца – месяц огнен­ного тигра».

По свидетельству китайского ученого Ваи Ян-де в его реля­ции от 981-984 года мы ви­дим, что тяньшанские уйгуры еще в 719 году имели свой ка­лендарь, который мог быть тем же самым, что и у монголов, заимствовавших свою письмен­ность у уйгуров, более позд­нейшие письменные памятники, которых датированы по годам звериного цикла.

День нового года некогда праздновался осенью. Затем он был перенесен на первый весенний месяц, с которого скотоводы начали считать на­чало года, отмечая тем самым, что труднейшая зимняя пора осталась позади и началась весна.

По общенародному обычаю накануне вечером справляется битулге – закрытие старого года. В этот новогодний канун каждая семья готовит лучший, в последнем вечере уходящего трудового года, ужин, а с ут­ра первого дня первой весенней луны Цаган сара – месяца обилия квашеного молока цага, из которого приготовляются разнообразные продукты, при­нято приветствовать и поздрав­лять родителей, родных и дру­зей.

Также, как и у всех народов, у монголов имеются и тради­ционные блюда, которые каж­дая хозяйка готовит к новому году – первому дню первой весенней луны. По народному обычаю считается, что каждый в этот день стал старше на год и имеет за плечами жиз­ненный опыт минувшего года. Уважение и почтение к стар­шим находит отражение и в приветствиях в этот первый день весны. Встречаясь на ули­цах, младший годами протяги­вает руки ладонями вверх и касается ими локтей протяну­тых рук старшего. А в жили­ще обычай требует, чтобы при­ветствующий просил старшего годами усесться и только по­сле этого он касается руками локтей старшего, поднося в знак благопожелания счастья, здоровья и долгих лет жизни голубую шелковую ширинку счастья – хадак с вытканными на ней символами радости, душевного спокойствия, удачи и счастья, сложенную так, что­бы открытый конец складки был направлен в сторону, того, кому ширинка подносится, в знак того, что сердце поднося­щего ширинку счастья раскры­то и пожелания идут из глу­бины его сердца.

В добро ли Вы здравии и спокойствии? Тучны ли кони и крепки ли телята, вступаю­щие в весну? – так принято привет­ствовать в этот первый день весны друг друга.

В каждой капле молочного вина, подносимого гостю в первый день весны, арат видит

большой труд, вложенный на уход за скотом, который воздал ему молоком, покрыл

шерстью его жилище и меха­ми его тело. Соком матери-земли называет народ молочное вино и особо почетному гостю вино подносится в серебряной чашечке, ибо серебро

символизирует чистоту и искренность. Первую чашечку с вином наиболее уважаемому гостю подносят на шелковой ширинке счастья. И если гость владеет даром поэтической импровизации, он должен, взяв чашечку с вином, произнести в звучных стихах благопожелание дому.

Жанр благопожеланий очень распространен в народе и тес­но связан с его жизнью и трудом. Стригут ли овец, катают ли из их шерсти войлок, строят ли новую юрту – спутник, встретившийся в степи с тру­жениками, должен по древней и благородной традиции уваже­ния к труду сказать в стихах благопожелание. Много пре­красных и звучных благопожеланий сложено народными поэ­тами и для первого дня весны, и немало, людей помнит эти чудесные, дышащие подлин­ным ароматом степи народные пожелания, озаряющие ра­достью лица наших арат, скромных и чистых сердцем людей упорного труда.