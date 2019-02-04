РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Почти полмесяца будут отдыхать казахстанцы в марте

CA-NEWS (KZ) - Почти полмесяца будут отдыхать казахстанцы в марте. Согласно календарю праздничных и выходных дней, опубликованному на сайте eGov.kz, в марте 2019 года будет 17 рабочих дней и 14 нерабочих, сообщает informburo.kz.

Международный женский день выпадает на пятницу, поэтому переносить его не станут. На Наурыз отдых запланирован на 21-23 марта, но, так как 23 марта выпадает на субботу, этот выходной перенесут на 25 марта. Таким образом, праздновать Наурыз казахстанцы смогут в течение пяти дней.

С учётом всех праздничных дат и выходных дней в марте в Казахстане будет 14 нерабочих дней.
В 2019 году выходных будет в общей сложности 119. Помимо выходных, праздничные даты выпадают на 16 рабочих дней.

print
  • Количество постов охраны бюджетных организаций Узбекистана будет оптимизировано
  • Глава «Узбекнефтегаза» назначен замминистра финансов по социальным вопросам
  • В Таджикистане появился свой аналог передачи «Орёл и решка»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×