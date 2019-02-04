Почти полмесяца будут отдыхать казахстанцы в марте

CA-NEWS (KZ) - Почти полмесяца будут отдыхать казахстанцы в марте. Согласно календарю праздничных и выходных дней, опубликованному на сайте eGov.kz, в марте 2019 года будет 17 рабочих дней и 14 нерабочих, сообщает informburo.kz.



Международный женский день выпадает на пятницу, поэтому переносить его не станут. На Наурыз отдых запланирован на 21-23 марта, но, так как 23 марта выпадает на субботу, этот выходной перенесут на 25 марта. Таким образом, праздновать Наурыз казахстанцы смогут в течение пяти дней.

С учётом всех праздничных дат и выходных дней в марте в Казахстане будет 14 нерабочих дней.

В 2019 году выходных будет в общей сложности 119. Помимо выходных, праздничные даты выпадают на 16 рабочих дней.