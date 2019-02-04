На месте «Зелёного базара» в Душанбе появятся «Башни Ёкута»

CA-NEWS (TJ) - На месте бывшего столичного рынка «Шохмансур», более известного среди коренных горожан как «Зеленый базар», появится 26-этажный комплекс «Гунбади Ёкут» (Башни Ёкута), сочетающий в себе комбинацию жилой и коммерческой недвижимости.

Заказчиком проекта является строительная компания «Ёкут-2000», которая также владеет швейным предприятием, рестораном и цементным заводом в Вахдате. «Ёкут-2000» уже получила разрешение властей на строительство, но пока неизвестна дата начала строительства и его продолжительность.Дизайнерской разработкой проекта занималась компания Harmony art из Шарджи (ОАЭ).

Абдулгани аль – Саид, представитель Harmony art, сказал 30 января, что первые два этажа здания будут отведены под офисные помещения, а на первом этаже также расположится клиника и детский сад. На остальных 24 этажах будет жилая недвижимость.

По словам дизайнеров, проект «Башни Ёкута» будет чем-то напоминать известный дубайский жилой комплекс Dubai gate.

За последние годы архитектурный облик таджикской столицы значительно изменился. Вдоль самых главных столичных улиц – проспекта Рудаки и улицы Айни возведены высотные современные здания. Однако эксперты предупреждают, что застройка столицы новыми зданиями должна происходить не хаотично, а по определенной программе, с учётом потребностей населения.

Историк Гафур Шерматов рассказал, что Душанбе расположен в зоне сейсмической опасности, поэтому в советское время не разрешалось строительство многоэтажных зданий на правом берегу реки Душанбинка из-за неустойчивости грунта.

Генеральный план Душанбе был разработан советскими архитекторами в 80-х годах прошлого века. Но в 2013 году был одобрен новый генеральный план столицы, в соответствии с которым должны быть снесены десятки зданий советских времен в центре города.