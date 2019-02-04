РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Танцовщица belly dance из Андижана покорила Дубаи и снимается в Болливуде

CA-NEWS (UZ) - Андижанская танцовщица и актриса Одина Умрзакова стала первой узбекской артисткой, снявшейся в Болливуде. Недавно она снялась в роли героини нового фильма, снятого в Индии.

Танцовщица belly dance (танец живота - прим.ред.) из Андижана Одина Умрзакова последние 15 лет проживает в Дубаи. В настоящее время она известна своими танцами не только в ОАЭ, но и на всём Ближнем Востоке.

Танцовщица рассказывает, что её образ жизни и танцы в полуобнажённом виде, ставшие её работой, не мешают в повседневной жизни. И что она никогда не получала угроз из-за этого.

В тоже время Одина признаётся, что не одобряет, когда женщины одеваются открыто, но она сама может себе это позволить, так это её работа. Танцовщица читает пятикратный намаз.

Она объездила со своими концертами ряд стран, начиная от ОАЭ до Турции, Италии и Англии.

Одина вышла замуж в Дубаи, её муж не является узбеком. Как признаётся женщина, он является высокопоставленным человеком в своей стране.

Недавно Одина Умрзакова снялась в индийском фильме, где она сыграла главную роль. По словам артистки, ей нравится жить и работать в Индии, и она бы хотела остаться там, несмотря на разность культур, так как чувствует себя там счастливой.

print
  • Количество постов охраны бюджетных организаций Узбекистана будет оптимизировано
  • В Таджикистане появился свой аналог передачи «Орёл и решка»
  • Глава ВВС Венесуэлы встал на строну оппозиции
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×