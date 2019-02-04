Танцовщица belly dance из Андижана покорила Дубаи и снимается в Болливуде

CA-NEWS (UZ) - Андижанская танцовщица и актриса Одина Умрзакова стала первой узбекской артисткой, снявшейся в Болливуде. Недавно она снялась в роли героини нового фильма, снятого в Индии.

Танцовщица belly dance (танец живота - прим.ред.) из Андижана Одина Умрзакова последние 15 лет проживает в Дубаи. В настоящее время она известна своими танцами не только в ОАЭ, но и на всём Ближнем Востоке.

Танцовщица рассказывает, что её образ жизни и танцы в полуобнажённом виде, ставшие её работой, не мешают в повседневной жизни. И что она никогда не получала угроз из-за этого.

В тоже время Одина признаётся, что не одобряет, когда женщины одеваются открыто, но она сама может себе это позволить, так это её работа. Танцовщица читает пятикратный намаз.

Она объездила со своими концертами ряд стран, начиная от ОАЭ до Турции, Италии и Англии.

Одина вышла замуж в Дубаи, её муж не является узбеком. Как признаётся женщина, он является высокопоставленным человеком в своей стране.

Недавно Одина Умрзакова снялась в индийском фильме, где она сыграла главную роль. По словам артистки, ей нравится жить и работать в Индии, и она бы хотела остаться там, несмотря на разность культур, так как чувствует себя там счастливой.