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  4 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Страны Центральной Азии в рейтинге качества дорог от ВЭФ

CA-NEWS (KG) - Всемирный экономический форум (ВЭФ) в своем докладе о состоянии экономики в мире ежегодно собирает данные о качестве дорог в странах мира.

Рейтинг стран по качеству автомобильных дорог (Quality of roads) является одним из показателей, измеряемых в глобальном исследовании Global Competitiveness Report. Эксперты оценивали качество дорожного покрытия по всей территории страны, вне зависимости от того, насколько нагружены или задействованы те или иные участки дороги.

Всего в список включены 138 стран.Из стран Центральной Азии Кыргызстан занимает 122 место, Казахстан — 115 место, Таджикистан — 70 место, Туркменистан и Узбекистан в рейтинг не включены.

Первое место по качеству дорог в рейтинге занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), причем уже несколько лет подряд. Худшими в мире эксперты признали дороги на Мавритании.

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