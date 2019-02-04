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  4 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Израиль будут развивать сотрудничество в области сельского хозяйства

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Дамдины Цогтбаатар 2 февраля встретился с послом Государства Израиль по совместительству в Монголии Цви Хейфецем, сообщает Montsame.

На встрече министр Д. Цогтбаатар выразил удовлетворение расширением двусторонних отношений и сотрудничества и отметил важность развития двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства и кибербезопасности. Он также подчеркнул, что Монголия заинтересована в внедрении и изучении израильского опыта в этих сферах.

В свою очередь, посол Цви Хейфец подчеркнул, что недавний визит представителей Комитета по регулированию связи и коммуникаций Монголии во главе с первым заместителем начальника Управления по делам правительства Г. Баясгаланом в Израиль является важным шагом на пути укрепления сотрудничества между двумя странами в области кибербезопасности.

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