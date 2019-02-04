Президент Узбекистана взял под контроль информационную политику

Комил Алламжонов, Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев преобразовал Узбекское агентство по печати и информации в Агентство информации и массовых коммуникаций. Новое ведомстве теперь передано в структуру администрации президента. Ранее это агентство находилось в ведении Кабинета министров.

Согласно указу, новое агентство является компетентным органом по разработке и реализации государственной информационной политики.

Агентство будет развивать средства массовой информации и совершенствовать работы пресс-служб госорганов для обеспечения открытости.

Все органы государственной власти и управления должны будут исполнять указания агентства в информационной сфере.

Директор агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов приравнен к первому заместителю советника Президента Узбекистана.

Комил Алламжонов был назначен на должность пресс-секретаря президента и заместителя главы исполнительного органа в декабре 2017 года. А в октябре 2018 года он был освобожден от должности заместителя главы администрации президента и пресс-секретаря президента Узбекистана.