Экономисты: Бишкек уступил Ташкенту в вопросах товарооборота

CA-NEWS (UZ) - Товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном увеличился на 189,6% в 2018 году по сравнению с 2017 годом, заявил посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов на пресс-конференции в Бишкеке. Рост экспорта Кыргызстана в Узбекистан за два года не превысил 10 процентов.

- Товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном вырос в январе-декабре текущего года на 189,6% и составил 481 млн долларов. Узбекистан экспортировал в Кыргызстан продукции на 348,2 миллиона долларов. Кыргызстан продал Узбекистану товаров на сумму 132,8 миллиона долларов. Кыргызстан является одной из 20 ведущих стран в товарообороте Узбекистана. Кыргызстан занимает 6 место по экспорту и 20 место по импорту, - отметил Комил Рашидов.

В то же время бизнесмены и экономисты Кыргызстана говорят, что недовольны развитием односторонней торговли с Узбекистаном, сообщает centralasian.org.

По словам экономистов, экспорт Узбекистана в Кыргызстан в 2016 году составил 67 миллионов долларов. В 2018 году этот показатель превысил 348 миллионов долларов. Эксперты отмечают, что экспорт Узбекистана в Кыргызстан увеличился почти в пять раз за два года.

Кыргызстан экспортировал 125 миллионов долларов в 2016 году в Узбекистан и продал продукции на 132,8 миллиона долларов в 2018 году. Рост за два года не превысил 10 процентов.

- Если честно, открытие границы стало для нас большой потерей. Узбекистан начал поставки продукции в Кыргызстане и остановил завоз продукции из Кыргызстана. Например, в 2018 году Узбекистан должен был закупить 500 000 тонн картофеля в Кыргызстане. Однако Ташкент не выполнял своих обязательств, чтобы не повлиять на интересы своих фермеров, считает экономист академик Жамин Акималиев.

Кыргызские экономисты призывают своё правительство договориться о равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве с Узбекистаном.

Академик Жамин Акималиев считает, что такая ситуация возникает из-за экономической неграмотности чиновников в правительстве Кыргызстана.