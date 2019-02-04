Казахстан занял первое место по дешевизне бензина среди 33 стран

CA-NEWS (KZ) - Бензин в Казахстане является одним из дешевых. Такие данные приводит РИА Новости, сравнив цены в 33 странах.

"В абсолютных ценах наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. В пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там 181 тенге (30,9 рубля). На втором месте — Россия с 263,7 тенге (45 рублями) за литр. Третью строчку заняла Белоруссия — 274,8 тенге (46,9 рубля). За ней следует Украина — 421 тенге (72,1 рубля). Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы тоже с относительно невысокими ценами на топливо", - говорится в статье.

При этом, самый дорогой бензин в Нидерландах — 689,7 тенге (117,7 рубля) за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 656 тенге (112 рублей) за литр.

"Наиболее дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане 272 тенге (46,5 рубля за литр), России и Белоруссии 276,5 тенге (по 47,2 рубля). Самый дорогой дизель в Норвегии — 670,9 тенге (114,5 рубля) за литр. Также среди лидеров по дороговизне — Швеция, Великобритания, Италия, Франция и Финляндия. Там цена превышает 615 тенге (105 рублей)", - приводит данные РИА Новости.

Составители рейтинга отмечают, что в большинстве государств цены на бензин сократились. Снижение отмечается в 26 из 33 стран, наиболее существенное — на Кипре (12,3%), в Венгрии (9,4%) и Словении (8,7%).