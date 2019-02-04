В выходные президент Туркменистана совершил велокросс и конную прогулку

- Туркменистан, общество
- 15:50, 04 февраля 2019
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил велопрогулку в предгорьях Копетдага, а также посетил Ахалтекинский конный комплекс, передает Хроники Туркменистана.
Как сообщило госинформагентство ТДХ 3 февраля, ранним утром глава Туркменистана совершил велосипедный кросс.
Затем президент Туркменистана прибыл на Ахалтекинский конный комплекс, где по сложившейся традиции проведал «райских» скакунов.
Глава государства навестил одного из своих любимцев – ахалтекинца Рухубелента, который появился на свет в начале 2017 года – Года здоровья и воодушевленности. Поэтому Бердымухамедов дал жеребенку имя Рухубелент, что означает Воодушевленный.
Затем президент совершил верховую прогулку на скакуне по имени Мирас.
Последний раз президент посещал Конный комплекс 2 декабря. Тогда Гурбангулы Бердымухамедов совершил прогулку верхом и продолжил писать свою очередную книгу о конях.