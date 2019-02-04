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  4 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане депутат предложил уравнять размер материнского пособия к минимальной зарплате

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане депутат Владислав Косарев предлагает уравнять размер материнского пособия с минимальной заработной платой в стране, передает Atameken Business.

Подобное мнение он выразил после высказывания министра труда и соцзащиты населения РК Мадины Абылкасымовой о материнских пособиях.

«Пособия индексируются на уровень инфляции. В этом году средний коридор инфляции составил 5%. В этой связи пособия были увеличены и проведена индексация на этот уровень. В других странах такого практически нет. Есть материнский капитал в России. У нас, если за все годы посчитать, за все это время выходит несколько миллионов», - сказала министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова.

После волны негодования министр уточнила, что она имела в виду.

«То, что до этого проходила информация, это была информация только об одном виде пособия. Это пособие, которое выплачивается многодетным матерям, которые награждены орденами “Кумiс Алка” и “Алтын Алка”, у которых 6 и более детей. Кроме того, защищены трудовые права матерей трудовым законодательством. Если это мать – одиночка, воспитывающая ребенка, не имеет права работодатель расторгнуть трудовой договор до 8 лет», - отметила Мадина Абылкасымова.

Владислав Косарев в свою очередь с теми расчетами не согласен.

«Мне кажется, когда министр говорит о сумме выплат, она не права. Она кажется огромной, масштабной. Но достается в месяц не столько, как думает министр, а много – много меньше. Мы сейчас имеем минимальную заработную плату 48 тысяч. Исходя из этого, надо и пособия все привязать к этой сумме. Я считаю, что мамаша выполнила гражданский долг перед государством. Почему государство не заинтересовано, чтобы таких людей было больше?» – задался вопросом депутат Мажилиса Парламента РК Владислав Косарев.

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