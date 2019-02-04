Россия обучает кардиохирургов Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Кардиохирурги Узбекистана и Челябинска подписали соглашение о сотрудничестве подписали. Договор между регионами двух стран в рамках взаимодействия государств ШОС стал символичным, сообщают южноуральские СМИ.



Стороны назвали проект примером не только торгово-экономического сотрудничества. Речь прежде всего идет об обмене научными разработками.

По словам начальника управления здравоохранения Наманганской области Солижона Муминова, Узбекистан сейчас является благополучной страной, и пришло время остановить поток кардиобольных, которые вынуждены оперироваться в других государствах.

Для того, чтобы исправить ситуацию, представители медицинского сообщества решили побывать на Южном Урале. Гости осмотрели палаты и предоперационные зоны кардиоцентра.

В ближайшее время врачи из Челябинска побывают в узбекских клиниках, а управление здравоохранения Наманганской области подготовит кандидатов для стажировок в Челябинске.