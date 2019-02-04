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  4 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Таджикистана поддержит президента в вопросе введения моратория на проверки производственников

CA-NEWS (TJ) - Парламентарии намерены ввести поправки в Закон Таджикистана «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства в производственных сферах» в ближайшую среду.

Народные избранники Таджикистана приступили к рассмотрению законопроекта, который узаконит двухлетний запрет на все проверки субъектов предпринимательства в сфере производства, сообщили «АП» в нижней палате парламента республики.

Согласно принимаемым поправкам, проверять деятельность производственников в течение двух лет не будут иметь права Генеральная прокуратура, Счетная палата, Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, Национальный банк, налоговые и таможенные органы страны.

Мораторий на все проверки деятельности хозяйствующих субъектов в сфере производства, согласно документу, будет действовать до 1 января 2021 года.

В комментариях к новому указу говорится, что поправки в прошлогодний указ президента приняты в целях государственной поддержки производителей, создания новых рабочих мест, укрепления промышленной и экспортной мощности страны.

Президент в ходе обращения к парламенту отметил, что в прошлом году для устранения безосновательных и повторных проверок и создания благоприятных условий для развития предпринимательства был объявлен мораторий в течение двух лет на все виды проверок деятельности производственных предпринимателей.

Это, по его словам, благотворно сказалось на деятельности порядка 2 тысяч субъектов предпринимательства в производственной сфере.

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