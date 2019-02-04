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  4 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге обнаружили труп таксиста из Узбекистана с подбитым глазом

CA-NEWS (UZ) - В Московском районе Санкт-Петербурга вечером в воскресенье, 3 февраля, обнаружили труп 33-летнего уроженца Узбекистана. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, труп иностранца был найден в машине марки Hyundai на заднем сиденье. Автомобиль был припаркован у дома № 22А по Заставской улице.

У погибшего на теле обнаружили следы насильственной смерти – кровоподтек на левой половине лица с повреждением глаза. Сама иномарка принадлежит землячке умершего. Сейчас труп находится в морге, где будет установлена точная причина смерти.

Ранее сообщалось, что в Петербурге был задержан мужчина, который зарезал свою знакомую в парадной на улице Коллонтай. Инцидент обернулся уголовным делом.

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