Эксперты МАГАТЭ обсудят в Ташкенте безопасность будущей АЭС

CA-NEWS (UZ) - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 4-6 февраля проводит в Ташкенте с участием специалистов Узбекистана, представителей Агентства «Узатом» и Госкорпорации «Росатом» семинар по безопасности и другим важным аспектам при выборе площадки для атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе «Узатома».

Целью семинара является консультирование по основам требований безопасности и руководств МАГАТЭ специалистов Агентства «Узатом» и других причастных организаций. Узбекской стороной участники семинара были проинформированы о состоянии работ по выбору площадки для АЭС в республике на текущий момент.

В процессе семинара обсуждается широкий круг вопросов, включая экологические аспекты при выборе площадки для АЭС, подход МАГАТЭ в рамках развития инфраструктуры для атомной электростанции, процесс лицензирования в соответствии со стандартами безопасности МАГАТЭ, подходы данной организации в вопросах оценки воздействия на окружающую среду, подход МАГАТЭ к разработке новых атомно-энергетических программ.

Также здесь представлены вспомогательные документы МАГАТЭ по нормам безопасности, связанные с выбором и оценкой площадки для АЭС.

Напомним, что 7 сентября 2018 года премьер-министры Узбекистана и РФ подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту.

Первый энергоблок АЭС в Узбекистане планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года.