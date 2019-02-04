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  4 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Шанхае откроют Генеральное консульство Монголии

CA-NEWS (MNG) - Заседанием сессии парламента Монголии утверждён проект постановления об открытии Генерального консульства Монголии в Шанхае, КНР. За утверждение постановления проголосовали 82,7% парламентариев, сообщает Монголия Сейчас.

Министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар ознакомил с подготовительной работой по открытию Генконсульства в торгово-экономическом и туристическом центре КНР – Шанхае.

Численность населения Шанхая составляет 25 млн. человек и по этому показателю город занимает первое место в КНР и пятое в мире. Количество монгольских граждан, проживающих в данном городе, — около 700 человек.

Открытие Генконсульства в Шанхае позволит защитить права и интересы монгольских граждан, проживающих в провинциях Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян, Аньхуй и Цзянсу, оказывать госуслуги в оперативном порядке, а также предоставлять визовые услуги гражданам КНР и других стран, отметил министр.

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