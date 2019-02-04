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  4 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ВОЗ предлагают использовать трехступенчатую схему обезболивания при раке

CA-NEWS (CA) - Рак – вторая по частоте причина смерти в мире: в прошлом году от онкологических заболеваний скончались 9,6 млн человек. Чуть менее четверти всех летальных исходов связано с курением. Об этом напоминает ВОЗ в преддверии Всемирного дня борьбы против рака. Его отмечают 4 февраля. К этой дате приурочен и выпуск обновленных рекомендаций по обезболиванию при онкологических болезнях, говорится на сайте ООН.

Здоровый образ жизни помогает избежать многих форм рака

Среди ведущих факторов риска - ожирение, малоподвижный образ жизни, потребление алкоголя и недостаток фруктов и овощей в рационе. В странах с низким и средним уровнем дохода четверть всех случаев онкологических заболеваний связана также с инфекцией – гепатитом и вирусом папилломы человека. Первое место по распространенности во всем мире занимает рак легких, затем следуют рак грудной железы, кишечника, простаты, кожи и желудка. Онкологические заболевания ежегодно причиняют экономике ущерб в 1,16 триллиона долларов.

В ВОЗ подчеркивают, что до половины раковых заболеваний можно избежать, если вести здоровый образ жизни – отказаться от курения, правильно питаться и не пренебрегать прививками против канцерогенных инфекций. Всем известно, что, если онкологическое заболевание выявить на ранней стадии, его зачастую можно вылечить. Поэтому очень важно придерживаться рекомендаций по профилактическому обследованию.

ВОЗ: онкологические больные не должны страдать от боли

Боль сопровождает раковые заболевания в 55 процентах случаев. На поздних стадиях заболевания боль отмечается у 66 процентов пациентов. В преддверии Всемирного дня борьбы с раком Всемирная организация здравоохранения выпустила обновленные рекомендации о том, как облегчить страдания раковых больных и улучшить качество их жизни.

В частности, в ВОЗ предлагают руководствоваться трехступенчатой схемой применения болеутоляющих препаратов, включая наркотические, ненаркотические и вспомогательные препараты. Для повышения эффективности лечения эксперты рекомендуют принимать препараты регулярно, а не по требованию пациента, а дозы назначать индивидуально. В список вспомогательных препаратов включены стероиды, антидепрессанты и противосудорожные средства.

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