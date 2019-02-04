В Коканде банда рэкетиров во главе с бывшим милиционером убила женщину и закопала ее тело на кладбище

CA-NEWS (UZ) - В Коканде банда во главе с бывшим милиционером и участковым инспектором убила женщину, приходившуюся любовницей второму, сообщает УзА.

В ходе судебного процесса стало известно, что бандой рэкетиров руководил бывший сотрудник органов внутренних дел. С ним также работал его родственник, который работал инспектором профилактики в Учкупринском районе Ферганской области.

Как выяснилось, инспектор профилактики, который был членом преступной банды, имел двух жен. Со второй женой брак был заключен по религиозному обряду. У них была дочь. Спустя немного времени вторая жена начала ревновать его к первой жене и шантажировать. Она заявила, что сообщит органам правопорядка их секреты и за молчание потребовала 4 тыс. долларов США. 25 апреля 2014 года мужчины убили и закопали ее тело на кладбище.

По данным издания, преступная группа также ограбила Д.Любимова, который продал свой «Дамас». В целом преступники похитили 5,8 тыс. долларов США.

Позже они проникли в дом местного жителя и угрожая ему холодным оружием, украли 14,5 млн сумов (около $2 тыс).

Суд приговорил главаря банды к 20 годам лишения свободы, бывший инспектор профилактики получил 19 лет. Другие члены банды рэкетиров также получили соответствующие наказания.