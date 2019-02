Илон Маск показал двигатель для полета на Марс

CA-NEWS (CA) - Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter несколько фотографий и видео работы нового двигателя для космических кораблей компании.

«Первый прожиг полетного двигателя Raptor для корабля Starship! Очень горжусь работой команды SpaceX»,— написал Илон Маск.

First firing of Starship Raptor flight engine! So proud of great work by @SpaceX team!! pic.twitter.com/S6aT7Jih4S