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  4 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Илон Маск показал двигатель для полета на Марс

CA-NEWS (CA) - Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter несколько фотографий и видео работы нового двигателя для космических кораблей компании.

«Первый прожиг полетного двигателя Raptor для корабля Starship! Очень горжусь работой команды SpaceX»,— написал Илон Маск.

Разработка ракетного двигателя Raptor велась несколько последних лет. При этом в декабре Маск объявил о выходе его обновленной версии с серьезно изменившимся дизайном, отмечает "Ъ".

Всего компания намерена построить семь таких двигателей. Нынешняя его версия — тестовая, для отработки запусков и приземления. Орбитальную версию двигателя компания надеется выпустить к середине нынешнего года.

По задумке Илона Маска именно этот двигатель позволит космическим кораблям компании добраться сначала до Луны, а затем и Марса. В прошлом году компания объявила, что первый коммерческий полет на спутник Земли запланирован на 2023 год. Уже есть и обладатель первых билетов на космическое путешествие на Starship — это японский миллиардер Юсаку Маезава.

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