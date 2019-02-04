При строительстве объектов Рогунской ГЭС погибли 6 рабочих

CA-NEWS (TJ) - В прошлом году во время строительства объектов Рогунской ГЭС погибли 6 рабочих, в том числе двое граждан Китая. Об этом 4 февраля журналистам Озоди сообщил Санъат Рахимзода, начальник Службы по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при правительстве Таджикистане.

В целом в Рогунской ГЭС, по его словам, произошло 11 несчастных случаев. Многие трагические случаи произошли из-за несоблюдения техники безопасности, подчеркнул Санъат Рахимзода.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 16 ноября прошлого года официально запустил первый гидроагрегат Рогунской ГЭС. Гидроэлектростанция, расположенная в 110 километрах от Душанбе, станет девятой по счету в каскаде гидроэлектростанций на реке Вахш. По проекту она должна состоять из 6 агрегатов мощностью 600 МВт каждый.​

По завершении строительства Рогунская ГЭС будет иметь самую высокую в мире плотину, которая образует водохранилище объемом 13,3 кубических километров. Проектная мощность Рогуна – 3600 мегаватт. Среднегодовая выработка составит 13,1 млрд киловатт-часов. Станция призвана полностью обеспечить спрос на электроэнергию в Таджикистане, а ее излишки Душанбе намерен продавать на внешних рынках.

По официальным данным, на стройке Рогунской ГЭС работают в две смены более 21 тысячи рабочих и инженерно-технических работников, среди низ специалисты из Ирана, КНР, Италии и России.

Санъат Рахимзода также сообщил, что в 2018 году на предприятиях, организациях и различных строящихся объектах в результате несчастных случаев погибли 20 человек, еще 20 человек получили увечья различной степени тяжести. Два происшествия произошли в ГУП ТАЛКО и принадлежащем компании месторождении в Айнинском районе, сказал начальник Службы по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при правительстве РТ.