В 2018 году в Таджикистане вынесено 4 пожизненных приговоров

- Таджикистан, общество
- 17:47, 04 февраля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Три уголовных дел, связанных с терроризмом рассмотрены судами Таджикистана в 2018 году Об этом на встрече с журналистами 4 февраля, в Душанбе заявил председатель Верховного суда РТ Шермухаммад Шохиен, передает Авеста.
По его словам, также в прошлом году рассмотрено 24 уголовных дел, связанных с финансированием терроризма.
«259 уголовных дел, рассмотренных судами страны в 2018 году, касались создания или участия в экстремистском сообществе, что меньше по сравнению с 2017 годом на 5 фактов», – отметил Шермухаммад Шохиен.
По его данным, по обвинению в участии граждан Таджикистана в боевых действиях на территории третьих стран рассмотрено 72 уголовных дел, что на 43 фактов меньше чем в 2017 году.
Затрагивая вопрос о возможной разработке и принятии закона об амнистии, глава Верховного суда подчеркнул, что инициатором такого закона, согласно Конституции страны, может выступать только президент страны.
«Ни одна другая государственная структура не имеет права разработки и приятия закона «Об амнистии». Это исключительно прерогатива президента», – заявил Шермухаммад Шохиен.
«У меня, как у председателя Верховного суда, нет информации о том, разрабатывается закон об амнистии, или нет», – подытожил тему Шермухаммад Шохиен.
Говоря о применении высшей меры наказания – пожизненного тюремного заключения, глава Верховного суда сообщил, что в 2018 году вынесены четыре пожизненных приговора.
«Лица, которым были вынесены такие приговоры, обвинялись в убийствах и терроризме», – подчеркнул Шермухаммад Шохиен.