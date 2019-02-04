В 2018 году в Таджикистане вынесено 4 пожизненных приговоров

CA-NEWS (TJ) - Три уголовных дел, связанных с терроризмом рассмотрены судами Таджикистана в 2018 году Об этом на встрече с журналистами 4 февраля, в Душанбе заявил председатель Верховного суда РТ Шермухаммад Шохиен, передает Авеста.



По его словам, также в прошлом году рассмотрено 24 уголовных дел, связанных с финансированием терроризма.

«259 уголовных дел, рассмотренных судами страны в 2018 году, касались создания или участия в экстремистском сообществе, что меньше по сравнению с 2017 годом на 5 фактов», – отметил Шермухаммад Шохиен.

По его данным, по обвинению в участии граждан Таджикистана в боевых действиях на территории третьих стран рассмотрено 72 уголовных дел, что на 43 фактов меньше чем в 2017 году.

Затрагивая вопрос о возможной разработке и принятии закона об амнистии, глава Верховного суда подчеркнул, что инициатором такого закона, согласно Конституции страны, может выступать только президент страны.

«Ни одна другая государственная структура не имеет права разработки и приятия закона «Об амнистии». Это исключительно прерогатива президента», – заявил Шермухаммад Шохиен.

«У меня, как у председателя Верховного суда, нет информации о том, разрабатывается закон об амнистии, или нет», – подытожил тему Шермухаммад Шохиен.

Говоря о применении высшей меры наказания – пожизненного тюремного заключения, глава Верховного суда сообщил, что в 2018 году вынесены четыре пожизненных приговора.

«Лица, которым были вынесены такие приговоры, обвинялись в убийствах и терроризме», – подчеркнул Шермухаммад Шохиен.