В степи под Астаной выбросили несколько тонн медотходов. Пять госорганов выясняют, чьи они

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники КНБ РК, прокуратуры, Комитета охраны общественного здоровья, департамента экологии и акимата Акмолинской области выясняют, кому принадлежат медицинские отходы, выброшенные в степи под Астаной, передает informburo.kz.



В социальных сетях появилась информация о том, что примерно в 30 км от Астаны в степи лежат опасные медицинские отходы, в том числе, использованные шприцы.

В департаменте охраны общественного здоровья Акмолинской области сообщили, что тоже узнали о выброшенных медотходах из социальных сетей. Специалисты выясняют, кому принадлежит опасный мусор.

"Местные власти, полиция, руководство центральной районной больницы Шортандинского района выезжали на место. Они обнаружили шприцы, резиновые перчатки, халаты, контейнеры с остатками крови. Примерно 2-3 тонны медотходов. Их должны были утилизировать, сжечь в специальных печах. На контейнерах обнаружены надписи – кардиохирургический центр Астаны. Все эти данные мы проверяем", – сообщил руководитель Шортандинского районного управления охраны общественного здоровья ДООЗ Акмолинской области Канат Толеугазин.

Он отметил, что пока неизвестно, кто и где должен был утилизировать этот опасный мусор. Специализированные печи есть в Петропавловске и в Степногорске, возможно, их должны были отвезти туда.

Помимо департамента охраны общественного здоровья, этим делом занимаются акимат Акмолинской области, прокуратура, КНБ РК, а также региональный департамент экологии. Обнаруженные в степи медотходы утилизируют только после того, как выяснят, кто выбросил их. Виновным грозят штрафы

"Эти медицинские отходы представляют опасность разного класса. Скорее всего, медучреждение заключило договор с недобросовестной организацией, которая не довезла и не выполнила работу, как положено", – предположил Канат Толеугазин.