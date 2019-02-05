Узбекистан и ЕС начали переговоры по соглашению о расширенном партнерстве

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Европейский союз 4 февраля, в Ташкенте начали первый раунд переговоров по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению. Документ сосредоточен, в частности, на новых торговых преференциях, инвестиционном сотрудничестве и региональной безопасности.

Ожидается, что его подписание будет приурочено к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Брюссель в этом году.

В Брюсселе 23 ноября 2018 года стороны заявили об официальном запуске механизма переговорного процесса. Делегацию ЕС, которая пробудет в Узбекистане до 7 февраля, возглавит заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий Люк Девинь.

Действующее соглашение между Узбекистаном и ЕС вступило в силу 1 июля 1999 года.

Документ, главным образом, акцентирует внимание на поддержке экономики и социальной сферы республики. На сегодняшний день Евросоюз реализует в Узбекистане 25 проектов с общим бюджетом 103 миллиона евро, охватывающих сферы экономического и социального развития, и 10 региональных проектов на 33,5 миллиона евро.

В частности, узбекская сторона совместно с соседями по Центральной Азии участвует в программах в сфере образования (Эразмус+), управления границами (БОМКА), борьбы с незаконным оборотом наркотиков (КАДАП). Объем финансовой помощи ЕС стране в 2014–2020 годах утвержден в размере 168 миллионов евро. Эти средства будут направлены на улучшение ирригационной инфраструктуры, внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, содействие программе по созданию новых рабочих мест в регионах.