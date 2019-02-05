Назарбаев обратился в Конституционный совет с просьбой истолковать пункт о прекращении полномочий президента

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился в Конституционный совет с просьбой официально растолковать норму о прекращении полномочий главы государства, сообщается на сайте КС 4 февраля.

«Конституционным советом Республики 4 февраля 2019 года принято к производству обращение президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан», - говорится в сообщении на сайте.

В информации отмечается, что «начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу».

Пункт 3 статьи 42 Конституции Казахстана гласит, что полномочия президента республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента, а также в случае досрочного освобождения или отрешения президента от должности либо его кончины. Все бывшие президенты республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-президента Республики Казахстан, сообщает vlast.kz.

Назарбаев в пятый раз победил на выборах президента Казахстана 26 апреля 2015 года. Он был избран на пятилетний срок.

В конце декабря 2018 года Назарбаев в интервью отечественным СМИ опроверг слухи о том, что в республике ведется подготовка к досрочным выборам главы государства, отметив, что выборы президента Казахстана в декабре 2020 года.

Согласно Конституции, очередные выборы президента республики проводятся в первое воскресенье декабря.