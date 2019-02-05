Глава ВС Таджикистана: бывший глава Минпрома Зайд Саидов останется в тюрьме

CA-NEWS (TJ) - Известный таджикский предприниматель Зайд Саидов, несмотря на призыв ООН к его освобождению, остается в тюрьме, заявил председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён на пресс-конференции в Душанбе.

В прошлом году Комитет ООН по правам человека призвал правительство Таджикистана освободить предпринимателя и оппозиционера, отбывающего 29-летний срок в колонии строгого режима.

«Мы не можем согласиться с заявлением Комитета ООН по правам человека, который призвал освободить Зайда Саидова. Вина Саидова была полностью доказана в ходе судебного процесса», - отметил Шохиён 4 февраля. Глава ВС Таджикистана сказал, что заявление Комитета ООН по правам человека носит лишь рекомендательный характер и власти Таджикистана вправе не выполнить эту рекомендацию.

В Комитете ООН по правам человека отметили, что власти Таджикистана в течение 180 дней должны отменить приговор, освободить Зайда Саидова и при необходимости обеспечить новое разбирательство в соответствии с принципами объективности, презумпции невиновности, а также выплатить ему адекватную компенсацию.

Хайрулло Саидов, сын Зайда Саидова, 18 июля прошлого года заявил, что Комитет ООН по правам человека изучал дело его отца три года и пришел к выводу, что он осужден незаконно, а таджикские власти нарушили нормы Международного пакта о политических и гражданских правах.

В Таджикистане дело Саидова считают политически мотивированным - незадолго до ареста известный предприниматель и его единомышленники заявили о создании партии «Новый Таджикистан».

​Известный предприниматель и политик был задержан 19 мая 2013 года в аэропорту Душанбе по возвращении из Франции. Его обвинили в совершении ряда тяжких экономических преступлений: получение взятки в особо крупном размере, мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Кроме того, З.Саидов был обвинен в многоженстве, а позже - в изнасиловании и принуждении к аборту несовершеннолетней. Сам подсудимый отвергал все обвинения.

Зайд Саидов был осужден на 26 лет тюрьмы в декабре 2013 года. А спустя полтора года Верховный суд Таджикистана вынес обвинительный приговор по новому уголовному дела в отношении Зайда Саидова, согласно которому ему добавили три года лишения свободы к его основному сроку. Новые обвинения были основаны на том, что строительство комплекса «Душанбе Плаза» было осуществлено с подделкой документов. Кроме того, что ему инкриминировалось незаконная приватизация предприятия «Таджикатлас» в бытность Саидова министром промышленности Таджикистана.