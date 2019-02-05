РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Туркменским авиалиниям» запретили полеты в ЕС

CA-NEWS (TM) - 4 февраля Европейское агентство авиационной безопасности внесло в черный список «Туркменские авиалинии» («Türkmenhowayollary») и запретило полеты самолетов авиакомпании как в страны ЕС, так и транзитные перелеты над территорией Евросоюза. Об этом сообщается на сайте МИД Великобритании.

Туркменская сторона должна подтвердить соблюдение международных стандартов безопасности. Какие именно стандарты нарушила авиакомпания не уточняется, передает Хроники Туркменистана.

В связи с приостановлением полетов, были отменены рейсы «Туркменских авиалиний» из Амритсара в Бирмингем и Хитроу, а также из Нью-Дели в Хитроу, транзитом через Ашхабад.

По данным издания Independent, в связи с инцидентом могли пострадать до 5000 человек, находящихся в Индии и купивших билеты туркменской авиакомпании. Кроме того, как пишет Independent, были отменены рейсы Ашхабад-Франкфурт и Ашхабад-Париж.

Для урегулирования вопросов МИД Великобритании порекомендовал пострадавшим обратиться в представительства «Туркменских авиалиний».

print
  • В Таджикистане известную певицу оштрафовали на $500 за вечернику в день рождения
  • «Узбекэнерго» объявило о строительстве первой солнечной фотоэлектрической станции в Навои
  • Президент Венесуэлы отверг ультиматум европейских стран: протесты продолжаются
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×