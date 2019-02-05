Туркменистан закрыл границы для таджикских фур

CA-NEWS (TJ) - Группа водителей фур из Таджикистана, которые застряли на границе с Туркменистаном, просят власти Душанбе решить их вопрос. Об этом сообщил портал "Ахбор".

По их словам, власти Туркменистана начиная с утра 4 февраля перестали пропускать фуры, которые направляются в или из Таджикистана. В результате, уже через несколько часов порядка 45 фур застряли на КПП Алат на границе Узбекистана с Туркменистаном и еще 25 фур на ирано-туркменской границе.

Водители сообщили сайту "Ахбор”, что туркменская таможня без объяснения причин не пропускает только фуры, направляющиеся в Таджикистан или из этой страны. Фуры других стран свободно пересекают границы Туркменистана. Туркменистан с конца августа до начала октября уже закрывал свои границы фурам Таджикистана на целый месяц.

На видео видно, что десятки фур застряли на этом пункте. Все они с таджикскими номерами.

По словам водителей, машины, связанные с Таджикистаном, не пропускают не только на границе Узбекистана с Туркменистаном, а и на ирано-туркменской границе. В результате, уже через несколько часов в КПП Алат на узбекско-туркменской границе скопилось порядка 45 фур, которые ехали из Таджикистана. Порядка 25 фур, которые везли товары в Таджикистан, застряли на КПП Лутфабад и Сарахс на границе Ирана с Туркменистаном. С той стороны, тоже не пропускают только машины, направляющиеся в Таджикистан.

Туркменистан в конце августа 2018 года уже закрывал свои границы для транзита таджикских фур на более чем месяц. В итоге на ирано-туркменской границе застряли несколько сотен фур, которые направлялись в Таджикистан. В результате этого запрета несколько алюмининиевых котлов ТАЛКО – крупнейшего промышленного предприятия Таджикистана вынуждены были простаивать, так как сырье для производства алюминия также застряло на границах с Туркменистаном.

Тогда представители министерства транспорта Таджикистана не добившись положительного результата в переговорах с Ашхабадом, рекомендовали водителям застрявших фур, сделать большой крюк и довезти свои товары до Таджикистана через территории Азербайджана и Казахстана. Многие водители так и поступили, но предложенный вариант порядка тысячу километров длиннее транзита через Туркменистан – самого короткого пути от Турции и Ирана до границ Таджикистана.