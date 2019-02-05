Узбекистан предпочёл покупать картофель из Пакистана вместо более дорогого из Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - Фермеры Иссык-Кульской области Кыргызстана жалуются, что терпят большие убытки, потому что на рынке цены на картофель упали из-за обилия продукции. А виной тому, по их мнению, является Узбекистан, отказавшийся покупать кыргызстанскую картошку, передает centralasian.org.

Иссыккульские фермеры, поверив заявление министра сельского хозяйства Кыргызстана, что Узбекистан закупает картофель в больших количествах, массово засеяли картофель. Но узбекская сторона отказалась его покупать, и теперь они терпят убытки.

Официальные лица в Узбекистане заявили, что не подписывали с Кыргызстаном межправительственное соглашение о закупке картофеля.

«[В Кыргызстане] выразили это желание, но из-за более высокой стоимости картофеля в Кыргызстане, бизнесмены наладили поставки более дешевого картофеля из Пакистана и заполнили им узбекский рынок», - сказали несколько независимых друг от друга источников в узбекском правительстве.

В настоящее время в Кыргызстане тысячи фермеров обвиняют правительство своей страны, что их убеждали в продаже продукции Узбекистану. Многие взяли кредиты, однако потерпели убытки.

Фермеры из Иссык-Кульской области утверждают, что сотни тонн картофеля негде хранить, и велика вероятность, что он попросту сгниёт. По словам фермеров, в прошлом году цена на картошку была установлена в размере 16 кыргызских сомов ($0,2) за килограмм, а посевной картофель - 22 сомов ($0,3) за килограмм (оптом). Сейчас же его стоимость составляет - от 4,5 до 5 сомов ($0,07) за килограмм, что ниже его себестоимости.

Многие фермеры в регионе говорят, что они решили сеять картофель, поверив словам министра сельского хозяйства о том, что Кыргызстан "договорился с Узбекистаном о закупке".

По мнению кыргызской стороны, власти Ташкента отказались покупать картофель после сбора его урожая.

Однако чиновники в узбекском правительстве заявили, что не подписывали никаких официальных соглашений о покупке картофеля с Бишкеком.

Один из предпринимателей, импортирующий картофель из Пакистана, объяснил это законами рынка.

По его словам, тонна картофеля из Пакистана составляет 150 долларов за тонну вместе с затратами на хранение и транспортировку, что намного дешевле, чем цена, предлагаемая кыргызской стороной.