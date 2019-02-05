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  5 февраля 2019
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Назначен новый заместитель акима Алматы

CA-NEWS (KZ) -  По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан заместителем акима Алматы назначен Марат Сембеков, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в Министерстве юстиции Республики Казахстан. В разные годы работал в Министерстве экономики и бюджетного планирования, Канцелярии Премьер-Министра, а также Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2010 по 2015 гг. - государственный инспектор, заместитель заведующего Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2015 по 2019 гг. - руководитель аппарата акима города Алматы.

В должности заместителя акима Марат Сембеков будет курировать вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, жилищной политики, а также энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

В свою очередь ранее занимавший должность заместителя акима города Алмас Мадиев решением совета директоров стал председателем правления Социально-предпринимательской корпорации "Алматы".

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