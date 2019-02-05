Катар готов принимать трудовых мигрантов из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Катар согласился принимать рабочую силу из Таджикистана. Соответствующее соглашение подписано в столице Катара, Дохе.

Как сообщает пресс-центр министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода и министр развития, занятости и социальных проблем Катара Юсуф Бен Мухаммад аль-Усман Фахру подписали в Дохе межправительственное соглашение о регулировании рабочей силы.

Соглашение предусматривает прием Катаром трудовых мигрантов из Таджикистана, передает Авеста.

Отмечается, что соглашение было подготовлено и подписано по итогам официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Государство Катар, состоявшегося в феврале 2017 года.

По данному соглашению таджикские трудовые мигранты могут быть трудоустроены в Катаре на основе договора работника и работодателя, который будет подготовлен согласно законам Катара.

Соглашение вступает в силу после ратификации сторон.

Подбором и отправкой трудовых мигрантов займется Минтруда, миграции и занятости населения Таджикистана на основе запросов принимающей стороны.