Катар готов принимать трудовых мигрантов из Таджикистана

- Таджикистан, общество
- 12:24, 05 февраля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Катар согласился принимать рабочую силу из Таджикистана. Соответствующее соглашение подписано в столице Катара, Дохе.
Как сообщает пресс-центр министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода и министр развития, занятости и социальных проблем Катара Юсуф Бен Мухаммад аль-Усман Фахру подписали в Дохе межправительственное соглашение о регулировании рабочей силы.
Соглашение предусматривает прием Катаром трудовых мигрантов из Таджикистана, передает Авеста.
Отмечается, что соглашение было подготовлено и подписано по итогам официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Государство Катар, состоявшегося в феврале 2017 года.
По данному соглашению таджикские трудовые мигранты могут быть трудоустроены в Катаре на основе договора работника и работодателя, который будет подготовлен согласно законам Катара.
Соглашение вступает в силу после ратификации сторон.
Подбором и отправкой трудовых мигрантов займется Минтруда, миграции и занятости населения Таджикистана на основе запросов принимающей стороны.