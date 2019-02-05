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  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан посетит делегация Геологической службы США USGS

CA-NEWS (UZ) -  По информации посольства Узбекистана в США, достигнута договорённость об организации визита делегации Геологической службы США USGS 4-7 февраля в Ташкент.

В ходе визита пройдут встречи с профильными министерствами и ведомствами республики для выработки практических мер по дальнейшему развитию двустороннего научно-исследовательского сотрудничества.

Ранее, 30 января, в формате видеоконференции были организованы переговоры между руководством Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам и ответственными представителями Геологической службы Соединенных Штатов Америки (USGS).

Стороны обстоятельно обменялись мнениями по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества по направлениям, определенным узбекско-американским межправительственным Соглашением о научно-техническом сотрудничестве от 2012 года.

Госкомгеологии и USGS обсудили перспективы сотрудничества в сферах геологического изучения недр, прежде всего путём обмена опытом и знаниями в данной области, выполнения заданий по приросту запасов гидроминеральных ресурсов, а также организации совместных научных исследований, в том числе по линии программы Госдепартамента Embassy Science Fellow.

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