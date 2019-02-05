Президент Таджикистана провел переговоры с главой МИД России

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился 5 февраля в Кохи миллат (Дворец нации) в Душанбе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, находящимся в РТ с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы развития таджикско-российского двухстороннего и многостороннего сотрудничества.

«Поступательное развитие сотрудничества между Таджикистаном и Россией занимает особое место во внешней политике РТ», – отметил в начале беседы президент Эмомали Рахмон.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики и торговли, разработки совместных инвестиционных проектов, привлечения технологий для производства промышленной продукции, переработки хлопка, овощей и фруктов, животноводческой продукции, освоения природных ресурсов, увеличения экспорта таджикской сельхозпродукции на российские рынки.

Обсуждены также вопросы создания транспортно-логистических центров и другие аспекты развития таджикско-российского плодотворного сотрудничества.

Также стороны затронули вопросы сотрудничества в сфере региональной безопасности, совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью.

Собеседники уделили внимание вопросам военного и военно-технического сотрудничества и реализации Программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана.

На встрече обсуждены также вопросы сотрудничества в миграционной, культурной, гуманитарной, научной, образовательной сферах, в частности строительство школ, обучение русскому языку и привлечения российских учителей в таджикские школы.

На встрече были обсуждены и другие вопросы регионального и международного характера, сообщили в пресс-службе главы государства.