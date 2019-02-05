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  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Конституционный совет Казахстана привлёк учёных для ответа Назарбаеву. Его подготовят в течение месяца
: Назарбаев обратился в Конституционный совет с просьбой истолковать пункт о прекращении полномочий президента

CA-NEWS (KZ) -  Конституционный совет Казахстана должен в течение месяца вынести решение по обращению Нурсултана Назарбаева о толковании пункта Конституции, связанного с прекращением полномочий Президента, сообщили informburo в пресс-службе совета.

"Начата работа по материалам заседания Конституционного совета, на котором обращение будет рассмотрено по существу. В настоящее время назначен докладчик в Конституционном совете по обращению, в заинтересованные государственные органы направлен запрос о предоставлении заключений", – отметили в пресс-службе.

К подготовке ответа на обращение также привлекли известных учёных-правоведов. Конституционный совет вынесет решение в течение месяца. Его опубликуют в печатных изданиях "Егемен Казахстан", "Казахстанская правда".

"Обращение главы государства обусловлено необходимостью уяснения содержания указанной конституционной нормы в связи с продолжением работы по реализации основных положений конституционной реформы, проведённой в стране в 2017 году", – добавили в пресс-службе.

4 февраля Нурсултан Назарбаев обратился в Конституционный совет с просьбой истолковать пункт о прекращении полномочий Президента.

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