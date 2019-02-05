В Узбекистане разгневанная жена устроила расправу над мужем и его любовницей

CA-NEWS (UZ) - Издание repost опубликовало видео, на котором семья избивает мужчину и женщину.



"Расправа в одной из областей Узбекистана попала на камеру мобильного телефона. На ролике видно, что женщина вместе со своей семьей застала мужа за изменой и решила расправиться с ним и его любовницей". - отмечает издание.

На видео также видно, что боковые стекла автомобиля пробиты насквозь, вероятно, таким образом женщину пытались вытащить из машины. Семья разъяренной жены покалечила как любовницу, так и самого мужа.