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  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане разгневанная жена устроила расправу над мужем и его любовницей

CA-NEWS (UZ) -  Издание repost опубликовало видео, на котором семья избивает мужчину и женщину.

"Расправа в одной из областей Узбекистана попала на камеру мобильного телефона. На ролике видно, что женщина вместе со своей семьей застала мужа за изменой и решила расправиться с ним и его любовницей". - отмечает издание.

На видео также видно, что боковые стекла автомобиля пробиты насквозь, вероятно, таким образом женщину пытались вытащить из машины. Семья разъяренной жены покалечила как любовницу, так и самого мужа.

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