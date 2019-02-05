РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На приговор суда по делу Дениса Тена подали апелляционные жалобы

CA-NEWS (KZ) -  На приговор суда первой инстанции по делу Дениса Тена поступили апелляционные жалобы, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда

Адвокат Нуралы Киясова подал жалобу 31 января, Арман Кудайберегенов – 1 февраля. От матери Дениса Тена Оксаны Тен жалоба поступила 31 января. Адвокат потерпевшей стороны подал апелляцию 1 февраля.

Дата рассмотрения жалоб ещё не назначена.

17 января огласили приговор троим подсудимым по делу убийства Дениса Тена. Нуралы Киясову и Арману Кудайбергенову по приговору суда дали по 18 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Жанар Толыбаеву оправдали по статье "Кража" и приговорили к 4 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Казахстанский фигурист Денис Тен был убит 19 июля 2018 года. Ему нанесли ножевое ранение злоумышленники, которые пытались похитить зеркала с его машины.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Казахстан занял первое место по дешевизне бензина среди 33 стран
  • В Таджикистане известную певицу оштрафовали на $500 за вечернику в день рождения
  • Центробанк Узбекистана: в 2018 году банки купили у населения $2,7 миллиардов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×