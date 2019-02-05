На приговор суда по делу Дениса Тена подали апелляционные жалобы

CA-NEWS (KZ) - На приговор суда первой инстанции по делу Дениса Тена поступили апелляционные жалобы, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда

Адвокат Нуралы Киясова подал жалобу 31 января, Арман Кудайберегенов – 1 февраля. От матери Дениса Тена Оксаны Тен жалоба поступила 31 января. Адвокат потерпевшей стороны подал апелляцию 1 февраля.

Дата рассмотрения жалоб ещё не назначена.

17 января огласили приговор троим подсудимым по делу убийства Дениса Тена. Нуралы Киясову и Арману Кудайбергенову по приговору суда дали по 18 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Жанар Толыбаеву оправдали по статье "Кража" и приговорили к 4 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Казахстанский фигурист Денис Тен был убит 19 июля 2018 года. Ему нанесли ножевое ранение злоумышленники, которые пытались похитить зеркала с его машины.