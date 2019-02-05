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  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минфин Казахстана планирует завершить налоговую амнистию для физлиц до конца 2019 года

CA-NEWS (KZ) -  Министерство финансов разработало дорожную карту по проведению налоговой амнистии для физических лиц, согласно которой списание задолженности должно завершиться до конца 2019 года, сообщает Интерфакс Казахстан со ссылкой на министра финансов Алихана Смаилова.

"Дорожная карта предусматривает ряд мероприятий, направленных на выработку критериев физических лиц и сумм задолженности, по которым будет проведена налоговая амнистия, разработку поправок в законодательство, а также мероприятия по проведению самой налоговой амнистии", – сказал А. Смаилов на заседании правительства во вторник.

По его словам, планируется, что в марте 2019 года поправки будут внесены в Парламент, в июне будет принят закон, и в целом амнистия будет завершена до конца года.

"Справочно можно сказать, что по состоянию на 1 января 2019 года налоговую задолженность на сумму 21 миллиард тенге имеют более миллиона физлиц", – добавил министр финансов.

Как сообщалось, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства 30 января поручил провести налоговую амнистию для физлиц. Глава государства также ранее поручил провести с 1 января 2019 года налоговую амнистию для малого и среднего бизнеса.

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