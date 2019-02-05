В Туркменистане назначены заместители министров промышленности и сельского хозяйства

- Туркменистан, политика
- 15:00, 05 февраля 2019
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CA-NEWS (TM) - 4 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил заместителей министров промышленности и коммуникации, сельского хозяйства и охраны окружающей среды и Государственного комитета водного хозяйства. Эти министерства были образованы на заседании Кабмина 29 января, сообщает Хроники Туркменистана.
Баймырат Аннамаммедов назначен заместителем министра промышленности и коммуникации;
Хаджымырат Худайгулыев– заместителем министра промышленности и коммуникации;
Ымамберди Шихыев– заместителем министра промышленности и коммуникации.
Ровшен Джумаев назначен заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по экономике и финансовой деятельности;
Шохрат Аннамырадов – заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сельскохозяйственному производству;
Аннаев Джуманазар – заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сельскохозяйственной технике и оборудованию;
Алланур Алтыев – заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды по охране окружающей среды и земельным ресурсам;
Бегмырат Атаев – заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по промышленной переработке сельхозпродукции.
Джошмырат Седеков – назначен заместителем председателя Государственного комитета водного хозяйства;
Довлетмырат Маммедов – заместителем председателя Государственного комитета водного хозяйства.