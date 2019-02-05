В Туркменистане назначены заместители министров промышленности и сельского хозяйства

CA-NEWS (TM) - 4 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил заместителей министров промышленности и коммуникации, сельского хозяйства и охраны окружающей среды и Государственного комитета водного хозяйства. Эти министерства были образованы на заседании Кабмина 29 января, сообщает Хроники Туркменистана.



Баймырат Аннамаммедов назначен заместителем министра промышленности и коммуникации;

Хаджымырат Худайгулыев– заместителем министра промышленности и коммуникации;

Ымамберди Шихыев– заместителем министра промышленности и коммуникации.

Ровшен Джумаев назначен заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по экономике и финансовой деятельности;

Шохрат Аннамырадов – заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сельскохозяйственному производству;

Аннаев Джуманазар – заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сельскохозяйственной технике и оборудованию;

Алланур Алтыев – заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды по охране окружающей среды и земельным ресурсам;

Бегмырат Атаев – заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по промышленной переработке сельхозпродукции.

Джошмырат Седеков – назначен заместителем председателя Государственного комитета водного хозяйства;

Довлетмырат Маммедов – заместителем председателя Государственного комитета водного хозяйства.