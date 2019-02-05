В Узбекистане сняли гриф секретности с информации по добыче золота

- Узбекистан, общество
- 15:22, 05 февраля 2019
- Просмотров: 666
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане сняли гриф секретности с информации по запасам и ресурсам полезных ископаемых, объемам их добычи, реализации, а также распределению средств от продажи.
Как сообщается в Telegram-канале министерства юстиции, данное решение содержится в соответствующем постановлении правительства, принятый 1 февраля текущего года.
Согласно документу, ограничения на официальную публикацию сняты с финансовой отчетности Фонда реконструкции и развития Узбекистана, Алмалыкскского ГМК и Навоийского ГМК, начиная с 2013 года на основании национальных и международных стандартов.
В перечень открытых данных также попали годовые объемы золотовалютных резервов и их структура.
Кроме того, теперь официально открыты данные по общему объему государственных и гарантированных государством займов /внутренних и внешних/, их источникам, валюте, процентным ставкам, срокам погашения, а также сведениям по возврату и присвоению в разрезе дебиторских организаций.
Центральный банк с 2018 года начал информировать общественность о золотовалютных резервах Узбекистана, которые раньше считались государственной тайной.
Согласно последним данным, опубликованным в октябре 2018 года, золотовалютные резервы Узбекистана составили 26 миллиардов 400 миллионов долларов. Но о точных резервах золота не сообщается.