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  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане сняли гриф секретности с информации по добыче золота

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане сняли гриф секретности с информации по запасам и ресурсам полезных ископаемых, объемам их добычи, реализации, а также распределению средств от продажи.

Как сообщается в Telegram-канале министерства юстиции, данное решение содержится в соответствующем постановлении правительства, принятый 1 февраля текущего года.

Согласно документу, ограничения на официальную публикацию сняты с финансовой отчетности Фонда реконструкции и развития Узбекистана, Алмалыкскского ГМК и Навоийского ГМК, начиная с 2013 года на основании национальных и международных стандартов.

В перечень открытых данных также попали годовые объемы золотовалютных резервов и их структура.

Кроме того, теперь официально открыты данные по общему объему государственных и гарантированных государством займов /внутренних и внешних/, их источникам, валюте, процентным ставкам, срокам погашения, а также сведениям по возврату и присвоению в разрезе дебиторских организаций.

Центральный банк с 2018 года начал информировать общественность о золотовалютных резервах Узбекистана, которые раньше считались государственной тайной.

Согласно последним данным, опубликованным в октябре 2018 года, золотовалютные резервы Узбекистана составили 26 миллиардов 400 миллионов долларов. Но о точных резервах золота не сообщается.

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