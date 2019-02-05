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  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев выразил соболезнования семье, потерявшей детей при пожаре

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования близким погибших в пожаре детей, сообщается на сайте Акорды.

"В Астане произошла большая трагедия. В результате пожара погибли пятеро детей из одной семьи. Выражаю свои глубокие соболезнования родителям и близким. Накануне я поручил Правительству и акиму Астаны Бахыту Султанову оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим", – сказал Президент.

Также он поручил акимам всех регионов совместно с профильными службами усилить контроль за противопожарной безопасностью, провести необходимые проверки и разъяснительную работу с населением.

"Нужно предпринять все меры, чтобы случившееся не повторилось", - отметил глава государства.

Ночью 4 февраля в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их пытался спасти живущий по соседству родственник, но было уже поздно.

Ранее сообщалось, что в связи с гибелью детей Бахыт Султанов созвал экстренное совещание, где потребовал выяснить обстоятельства трагедии. 5 февраля в Астане простились с погибшими детьми. Их родители были на работе в момент возникновения пожара. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.

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