Вице-премьер Узбекистана проведет переговоры с США по отмене "текстильного" бойкота

CA-NEWS (UZ) - Вице-премьер Узбекистана Танзила Нарбаева посещает с рабочим визитом США для переговоров по отмене бойкота международными компаниями узбекского хлопка. Об этом 4 февраля сообщили СМИ.

Делегация во главе с Танзилой Нарбаевой примет участие в ежегодном совещании международной коалиции Cotton Campaign в Вашингтоне.

Кроме того, в рамках визита запланированы встречи с представителями правозащитных организаций, крупнейших американских объединений производителей, ритейлоров и профсоюзных организаций. Делегация намерена провести переговоры с представителями Белого дома, руководством госдепа, министерства труда, офиса торгового представителя США и других международных финансовых институтов.

Международная коалиция Cotton Campaign, в которую входят десятки правозащитных организаций, начала кампанию по бойкоту хлопка в Узбекистане в 2010 году. Причиной этого является то, что дети и взрослые в Узбекистане привлекались к принудительному сбору хлопка.

К бойкоту присоединились такие всемирно известные бренды, как Nike, Zara, GAP, Levi's, H & M, UNIQLO и другие.