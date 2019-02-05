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  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В борьбе с раком шейки матки в ВОЗ призывают брать пример с Португалии

CA-NEWS (CA) -  Тридцать семь из 53 стран Европейского региона ВОЗ включили в календарь профилактических прививок вакцинацию от вируса папилломы человека для девочек от 9 до 14 лет. Эта вакцина помогает предупредить возникновение рака шейки матки – одного из самых распространенных видов онкологических заболеваний в регионе, говорится на сайте ООН.

Только в 2018 году в Европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано 69 000 случаев этой разновидности рака, 30 000 больных умерли. И хотя, в отличие от других онкологических заболеваний, рак шейки матки можно предотвратить с помощью вакцины, сообщают из ВОЗ, масштабы вакцинации в разных странах сильно разнятся: где-то прививки получают 90 процентов так называемой целевой группы, а где-то – не больше 20-ти. При этом, по прогнозам, 80 процентов тех, кто не прошел вакцинацию, на протяжении жизни заразятся вирусом папилломы. Опасность в том, что, достигнув половой зрелости, зараженные им девушки и молодые люди будут передавать его другим.

В качестве примера в ВОЗ приводят Португалию, которая начала вакцинацию против вируса папилломы человека сразу после того, как она была одобрена, и проводит ее вот уже 10 лет. Причем прививку получают 90 процентов девочек соответствующего возраста.

По случаю Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается ежегодно 4 февраля, в ВОЗ призывают правительства проявить политическую волю и включить прививку от вируса папилломы человека в планы вакцинации, а также информировать население о ее пользе.

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