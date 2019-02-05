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  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Россия проведут переговоры по пенсионному обеспечению трудовых мигрантов

CA-NEWS (TJ) -  Агентство социального страхования и пенсий Таджикистана сообщило о предстоящих переговорах с Россией по вопросу пенсионного обеспечения таджикских мигрантов, сообщает АП.

Как сообщил сегодня, 5 февраля на пресс-конференции директор Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана Сафарали Наджмуддинов, очередной раунд переговоров по данному вопросу состоится в текущем году в таджикской столице.

По его словам, есть соответствующее соглашение о пенсиях для граждан РТ, работающих в РФ. По данному соглашению, пенсия будет назначаться на основе отчислений мигрантов. Однако, есть проблемы в разнице между законодательством России и Таджикистана. Именно этим занимается комиссия, куда входят представители профильных ведомств двух стран.

По словам Наджмуддинова, есть две категории граждан РТ, работающие на территории РФ. Это те, у кого есть гражданство РФ, а вторая категория – это сезонные мигранты.

«Страховую пенсию по старости граждане РТ могут получать, согласно пенсионному законодательству РФ, если имеют гражданство или вид на жительство, страховой стаж не менее 15 лет и достигли пенсионного возраста. При этом, конечно же, стаж работы должен быть официальным, с выплатой всех социальных взносов. Центральное место переговоров занимает вопрос об обеспечении сезонных мигрантов пенсиями, то есть перечисления (отчисления) средств в РТ со стороны работодателя», – отметил С.Наджмуддинов.

Глава Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана также сообщил, что есть соглашение (Бишкекское соглашение ) от 1992 года, которое регулирует подобные вопросы.

«Сейчас многие решают свои пенсионные вопросы в соответствие указанному соглашению. Уже есть 10 тыс. обращений по данному вопросу», – отметил глава Агентства.

Сафарали Наджмуддинов также сообщил, что трудовые мигранты также могут воспользоваться социальными выплатами на добровольной основе, чтобы в перспективе обеспечить себя пенсией по возрасту.

«Это дает возможность мигрантам на добровольной основе вносить в Фонд социальной защиты средства, чтобы в последствия оформить себе пенсию», – резюмировал Сафарали Наджмуддинов.

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