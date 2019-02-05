Осенняя сессия монгольского парламента завершила свою работу

CA-NEWS (MNG) - В Монголии согласно соответствующего порядка традиционно осенняя сессия парламента (ВГХ) завершает свою работу перед празднованием Нового года по-лунному календарю, сообщает Монголия Сейчас.



Таким образом, состоялось последнее заседание очередной осенней сессии ВГХ, в ходе которого рассмотрены и вопросы назначения нового начальника Управления по делам Правительства, министра образования, науки, культуры и спорта и главы миндорог и развития транспорта. После этого Председатель ВГХ Г.Занданшатар выступил с речью, в котором упомянул о необходимости созыва внеочередной сессии парламента.

В целом весенняя сессия ВГХ начинается в апреле, а за это время парламентарии работают в своих избирательных округах. Но в этот раз, судя по словам спикера ВГХ, будет созван парламент, который продолжит свою работу.