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  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде в многоэтажках вместо камер видеонаблюдения установлены муляжи

CA-NEWS (UZ) -  Установленные во многих многоэтажных домах Самарканда камеры видеонаблюдения являются обыкновенными муляжами, сообщают местные СМИ.

Как отмечает газета "Народное слово", два года назад в целях предотвращения правонарушений в "спальных" районах Самарканда по инициативе городского хокимията был запущен процесс установки видеокамер в многоэтажных домах.

Местные власти оказали содействие товариществам частных собственников жилья (ТЧСЖ) в получении кредитов для приобретения и установки систем видеонаблюдения. Благодаря этому практически на всех из более 1 200 высотных жилых сооружений появились камеры.

По данным газеты, си­стемы контроля не функционируют в махаллях «Семург», «Зульфия», «Токзор», «Истиклол» и в других районах города.

"ТЧСЖ, которые должны были обеспечить функцио­нирование системы видеоконтроля, приобрели самые дешевые и некачественные установки, которые быстро вышли из строя, и не предпринимают мер по реанимации видеокамер. Формально распоряжение городских властей выполнено, а на самом деле получилось обыкновенное очковтирательство", отмечает издание.

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