Международная ассоциация монголоведения открывает новый филиал

CA-NEWS (MNG) - 1 февраля Международная ассоциация монголоведения (МАМ) открыла свой филиал в университете Улаанбаатар Эрдэм, сообщает ARD.



Филиал организует многочисленные мероприятия по развитию и продвижению монгольских исследований в государственных и частных университетах Монголии, прозрачно сотрудничая с другими институтами, проводя научные исследования и проекты и организуя краткосрочные курсы.

На церемонии открытия генеральный секретарь Международной ассоциации монголоведения и директор Института истории и археологии Академии наук Монголии С. Чулуун заявил, что новое отделение МАМ имеет большое значение для расширения политики и деятельности монгольских исследований и будет привлекать студентов, аспирантов и научных работников к различным исследованиям, основанным на возможностях частных университетов.

Т. Дорж, доктор философских наук, академик и основатель университета Улаанбаатар Эрдэм отметил, что в университете обучаются студенты из Китая, России, Кыргызстана и других стран. Таким образом, центр создает возможности для совместных исследований с международными университетами, для продвижения Монголии в мире и внесения вклада в изучение монголов, развитие страны, укрепления независимости страны и так далее.

МАМ насчитывает 36 стран-членов и около 800 членов, включая как монгольских, так и иностранных ученых, 200-300 из которых являются активными членами.

Международная ассоциация монголоведения (МАМ) - организация, согласованная и утвержденная на международном уровне. Цель международной организации монголоведения - распространение сведений и новостей, связанных с монголоведением, издание научного журнала и серийных изданий, организация и проведение научных конференций. Впервые в 1970 году был создан постоянный международный комитет учёных монголоведов. Спустя почти 20 лет, с целью расширения круга деятельности постоянного комитета, было утверждено решение о создании “Международной ассоциации монголоведов”, в которую вошли представители 36 государств.

Согласно единогласно утвержденному указу Совета министров МНР о создании Международной ассоциации монголоведов под номером 107, в 1988 году был организован комитет секретарей МАМ и утвержден его состав. В связи с этим МАМ разработал и утвердил на очередной сессии программу, где были указаны цель и направление его деятельности. После демократической революций 1990 года, согласно указу № 283, 30 декабря 1992 года Правительством Монголии был утвержден статус МАМ, согласно которому данная организация стала бюджетной и финансировалась государством.

МАМ и её комитет секретарей урегулировали деятельность организации на международном уровне и, начиная с 1988 года, она стала издавать серийный бюллетень монголоведов News Information on Mongol Studies, а с 1990 года - международный научный журнал Mongolica. Было издано более 40 трудов монгольских и зарубежных учёных - монголоведов.

Также в комитете секретарей монголоведы из Америки, Франции, Японии и России проводили научные исследования, длившиеся от полугода до года. Их проживание и труд оплачивались из государственного бюджета. Традицией стало проведение международного конгресса монголоведов. Установлены связи более чем с 40 зарубежными центрами монголоведения, которым переданы периодические журналы и издания, связанные с монголоведением.

Цель и направление МАМ - проведение научных исследований в сфере монголоведения, а также распространение через научные труды информации о национальной истории монголов, культуре, традициях и о реальном положении современного общества.

МАМ уделяет внимание и таким вопросам как повышение авторитета организаций на международной арене, расширение изучения монгольской культуры на международном уровне, уделяет внимание подготовке молодых монголоведов за рубежом, поддержке зарубежных центров монголоведения и научных трудов зарубежных учёных монголоведов.