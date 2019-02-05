РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕС назвал области, в которых готов сотрудничать с Ираном

CA-NEWS (KZ) -  Евросоюз вновь выступил в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он поддержал развитие отношений с Ираном, как это было согласовано в апреле 2016 года. Сфера взаимодействия включает в себя политический диалог, права человека, экономическое сотрудничество, гражданскую оборону и ядерное сотрудничество в мирных целях. Также туда входят торговля, инвестиции, сельское хозяйство и транспорт, сообщает "Ъ".

ЕС готов взаимодействовать с Ираном в энергетике, борьбе с изменениями климата, защите окружающей среды. Среди общих интересов — наука, исследования, образование, культура и миграция.

Ранее Франция, Германия и Великобритания создали специальный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Инструмент для поддержки торговых обменов). В дальнейшем все заинтересованные страны смогут присоединиться к системе и принять участие в торговых отношениях с Тегераном в обход санкций США.

Напомним, СВПД был заключен в 2015 году. Это — соглашение об отказе Ирана от ядерной программы в обмен на снятие санкций. В мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе из него, назвав соглашение несправедливым и выдвинув Тегерану дополнительные требования для заключения новой сделки.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казахстане ювелирные магазины отказываются от золота
  • На месте «Зелёного базара» в Душанбе появятся «Башни Ёкута»
  • В ВОЗ предлагают использовать трехступенчатую схему обезболивания при раке
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×