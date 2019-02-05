ЕС назвал области, в которых готов сотрудничать с Ираном

CA-NEWS (KZ) - Евросоюз вновь выступил в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он поддержал развитие отношений с Ираном, как это было согласовано в апреле 2016 года. Сфера взаимодействия включает в себя политический диалог, права человека, экономическое сотрудничество, гражданскую оборону и ядерное сотрудничество в мирных целях. Также туда входят торговля, инвестиции, сельское хозяйство и транспорт, сообщает "Ъ".

ЕС готов взаимодействовать с Ираном в энергетике, борьбе с изменениями климата, защите окружающей среды. Среди общих интересов — наука, исследования, образование, культура и миграция.

Ранее Франция, Германия и Великобритания создали специальный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Инструмент для поддержки торговых обменов). В дальнейшем все заинтересованные страны смогут присоединиться к системе и принять участие в торговых отношениях с Тегераном в обход санкций США.

Напомним, СВПД был заключен в 2015 году. Это — соглашение об отказе Ирана от ядерной программы в обмен на снятие санкций. В мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе из него, назвав соглашение несправедливым и выдвинув Тегерану дополнительные требования для заключения новой сделки.