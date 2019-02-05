Глава МИД Узбекистана провёл встречу со Спецпредставителем Генсека ООН в Афганистане

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 5 февраля, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Специального представителя Генерального секретаря ООН, Главу Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) Тадамичи Ямамото, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом.

На встрече состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям сотрудничества между Узбекистаном и UNAMA, в том числе в сфере обеспечения безопасности и устойчивого развития, установления мира и стабильности в Афганистане, сообщили в пресс-службе МИДа.

Глава МИД заявил, что узбекская сторона готова создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории страны прямых переговоров между правительством Афганистана и Движением «Талибан».

На встрече также обсуждены и другие вопросы общей повестки дня. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия на фоне серьезных вызовов и угроз, которые исходят от международного терроризма, транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков.

В беседе приняла участие Резидент-координатор, Постоянный представитель Программы развития ООН Хелена Фрейзер.