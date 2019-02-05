РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Узбекистана провёл встречу со Спецпредставителем Генсека ООН в Афганистане

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 5 февраля, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял Специального представителя Генерального секретаря ООН, Главу Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) Тадамичи Ямамото, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом.

На встрече состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям сотрудничества между Узбекистаном и UNAMA, в том числе в сфере обеспечения безопасности и устойчивого развития, установления мира и стабильности в Афганистане, сообщили в пресс-службе МИДа.

Глава МИД заявил, что узбекская сторона готова создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории страны прямых переговоров между правительством Афганистана и Движением «Талибан».

На встрече также обсуждены и другие вопросы общей повестки дня. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении взаимодействия на фоне серьезных вызовов и угроз, которые исходят от международного терроризма, транснациональной организованной преступности и незаконного оборота наркотиков.

В беседе приняла участие Резидент-координатор, Постоянный представитель Программы развития ООН Хелена Фрейзер.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Страны Центральной Азии в рейтинге качества дорог от ВЭФ
  • Монголия и Израиль будут развивать сотрудничество в области сельского хозяйства
  • В Шанхае откроют Генеральное консульство Монголии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×