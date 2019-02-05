Торговые войны между США и Китаем: выигравшие и проигравшие, - ООН

CA-NEWS (CA) - С первого марта Китай и США планируют в очередной раз повысить тарифы - в продолжение торговой войны, которая началась между двумя странами в прошлом году. Эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) предупреждают, что последствия противостояния между двумя крупнейшими экономиками почувствуют все, но даже те, кто рассчитывает на выигрыш, могут столкнуться с серьезными трудностями, говорится на сайте ООН.

Тарифы не защищают интересы местных производителей

«Из-за большого объема экономик США и Китая тарифы, которые они вводят, неизбежно отразятся на международной торговле», - говорит глава отдела международной торговли ЮНКТАД Памела Кок-Хамельтон. Согласно данным исследования, проведенного экспертами этой организации, двустороннее повышение тарифов практически не улучшит положение местных компаний на внутренних рынках. «Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что тарифы не способны эффективно защитить интересы местных компаний, но они существенно ограничивают объемы торговли со страной, против которой они направлены», - говорит Кок-Хамельтон.

По ее словам, в случае США и Китая освободившееся место на рынке занимают компании из других стран. По данным исследования, новые тарифы США коснутся китайского импорта на общую сумму в 250 млрд долларов. 82 процента этих поставок обеспечат производители из других государств, 12 процентов сохранят за собой китайские компании, согласившись на повышенные тарифы, и лишь 6 процентов этого сегмента рынка займут американские фирмы. Аналогичная ситуация – на рынках Китая. 85 процентов американского импорта на сумму 85 млрд долларов заместят товары из других стран; 10 процентов сохранят компании из США; и лишь 5 процентов займут китайские производители.

Эта формула относится ко всем секторам - будь то поставки древесины, автоматического оборудования, средств связи или компонентов для точного приборостроения. Причина проста: двусторонние тарифы отражаются на конкурентоспособности компаний на мировом рынке и расширяют возможности третьих сторон, которые эта мера не затрагивает.

Повышается конкурентоспособность компаний из стран Евросоюза

В результате американо-китайской торговой войны выиграют крупные экономики, прежде всего – Европейского союза. Европейские компании увеличат объемы своего экспорта на 70 млрд долларов: на 50 млрд за счет поставок в США и на 20 млрд – за счет Китая. 20 млрд «разберут» Япония, Мексика и Канада. Выиграют также компании из Австрии, Бразилии, Индии, Филиппин, Пакистана и Вьетнама.

Эти цифры могут показаться незначительными по сравнению с общим объемом глобальной торговли, который в прошлом году достиг 17 триллионов долларов. Тем не менее, для каждой отдельно взятой страны это - существенные показатели. Но даже те, кто окажется в выигрыше, могут столкнуться с определенными трудностями.

Трудности могут ждать всех

Например, китайские тарифы на сою открывают неограниченные перспективы для производителей из Бразилии – они могут стать главным поставщиком этой продукции, освоив гигантский рынок Китая. Но как долго будут действовать новые тарифы, неизвестно: США и Китай могут прийти к компромиссу, а бразильские компании - остаться за бортом. По этой причине в Бразилии не решаются на новые инвестиции, которые могут стать убыточными. В этом случае пострадают и бразильские животноводческие фермы, которые используют сою в качестве корма для животных: сырье сильно подорожает.

В целом же торговые войны будут иметь негативные последствия для нестабильной мировой экономики, а спад отразится на ценах на сырьевые товары, состоянии финансовых рынков и стоимости валют. Эти тенденции прежде всего ударят по развивающимся странам. В ЮНКТАД также опасаются, что тарифное противостояние выльется в валютные войны. В этом случае странам и компаниям станет гораздо сложнее обслуживать долларовые кредиты.

Кроме того, пример Китая и США может оказаться заразительным, считают в ЮНКТАД, и другие страны также начнут проводить политику протекционизма. Обычно в таких случаях страдают самые слабые участники рынка. «Для бедных государств крайне важно существование многосторонней торговой системы, способной преодолевать политику протекционизма», - считают эксперты.

Они предупреждают, что противостояние торговых гигантов окажет «эффект домино» на все страны мира и сектора экономики, поскольку производство становится все более взаимосвязанным. В результате увеличения тарифов на составляющие терпит убытки не только компания, которая занимается сборкой и сбытом, но и поставщики других деталей. Например, повышение тарифов на китайские товары нанесет компаниям в Восточной Азии ущерб на общую сумму в 160 млрд долларов.

Торговая война между США и Китаем началась в прошлом году. В январе 2019 года ожидалось очередное повышение тарифов, но Вашингтон и Пекин договорились заморозить его до первого марта. На данный момент сторонам пока не удалось достичь нового компромисса.