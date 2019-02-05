Землетрясение произошло в 113 километрах от Алматы

CA-NEWS (KZ) - В 113 километрах на юго-восток от Алматы произошло землетрясение.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 5 февраля в 14:18 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 113 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.

"Энергетический класс землетрясения 8.6. Магнитуда MPV 3.5. Глубина составила 10 км", - говорится в сообщении.