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  5 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Землетрясение произошло в 113 километрах от Алматы

CA-NEWS (KZ) -  В 113 километрах на юго-восток от Алматы произошло землетрясение.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 5 февраля в 14:18 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 113 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.

"Энергетический класс землетрясения 8.6. Магнитуда MPV 3.5. Глубина составила 10 км", - говорится в сообщении.

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